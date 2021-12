Grenoblois de naissance, j'ai fait mes études de Pharmacie à la Faculté de Pharmacie de Grenoble. J'ai rédigé ma thèse sur la toxicité des médicaments anticancéreux, que j'ai soutenue le 17 mai 1993. J'ai effectué mon service militaire au C.R.S.S.A.de Grenoble, à La Tronche, où j'ai fait des recherches sur les radicaux libres sous la direction du Colonel BIENVENU, de septembre 1993 à août 1994, après un mois d'août 1993 de classe à Libourne, à côté de Bordeaux. Parallèlement, je travaillais à la Pharmacie FOCH les après-midis et je suivais des cours d'orthopédie les lundis après-midis à la Faculté de Pharmacie de Grenoble. J'ai obtenu mon D.U. d'Orthopédie en 1994. En 2006, j'ai suivi une formation en assurance qualité par l'U.T.I.P.de Paris et la rédaction de deux procédures sur la dispensation de médicaments sur ordonnance et la délivrance de médicaments-conseils a permis de valider mon titre de Pharmacien Responsable Assurance Qualité. Je suis attiré par les métiers du conseil auprès de mes confrères officinaux et du secteur du maintien domicile.



Je viens d'élargir mon champ de compétences en obtenant la certification AFNOR d'évaluateur externe expert des établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avoir suivi une formation spécifique à l'ESPACE SENTEIN à Montpellier et sur Paris.



En outre, j'ai suivi une formation pour devenir formateur DPC (Développement Professionnel Continu, obligatoire pour tous les Professionnels de Santé depuis le 1er janvier 2013). En décembre 2013, j'ai fait mes premiers pas de formateur auprès des établissements de santé pour le compte de l'organisme de formation " Formavenir-performances" avec le thème de la prévention des erreurs médicamenteuses évitables dans les établissements de santé et le thème du bon usage des antibiotiques face aux résistances bactériennes.





