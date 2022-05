Actuellement directeur d'un magasin LIDL et toujours en poste .J'ai acquis plusieurs cordes à mon arc.



J'ai débuté dans la restauration asiatique en famille, j'ai d'ailleurs éffectué des séjours au Japon et au Laos pour me perfectionner et decouvrir de nouvelles méthodes de travail.



Apres 2 ans de commercial comme VRP en assurance, et 4 ans dans la logistique de l'import-export de textile de pret à poser, j'ai découvert mon interet pour la gestion des stock, le management des personnes et les techniques de vente.



J'ai ensuite integré le commerce de proximité depuis Mars 2003 dans l'enseigne FRANPRIX puis en Décembre 2009 pour DIA et cela me plait énormément par contre je suis actuellement à la recherche d'une opportunité dans un autre domaine pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

moto

cuisine