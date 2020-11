Arnaud DELWARDE

Intégrateur Sage X3, chef de projet, consultant, développeur sur Sage X3, plus de 30 implémentations dERP en France et à l'étranger depuis plus de 20 ans.

Domaines fonctionnels : Vente, achat, stock, GPAO, CRM, Logistique, Comptabilité, Développement Sage X3, Connecteur E-commerce, Web service, BI, Crystal Report.

Dans les activités : pharmacie, agro-alimentaire, cosmétique, mécano soudé, sidérurgie légère, E-commerce, centrale dachat, électronique, défense, médicale et paramédicale.

Actions : Déroulement de l'implémentation en mode projet, formation, paramétrage, analyse spécifique, développement.

Certifié SAGE.

https://erp-adequat.com/

Organisme de formation : 93 83 04534 83



Mes compétences :

Vente

Conseil

Avant vente

GPAO

Logistique

CRM

Chef de projet informatique

Audit

Stock, réappro

Développement L4G

Formation

Achats

Web service

WMS

E-commerce