Arnaud FAUVEL

Je suis entré à Silicomp en Avril 2005. J'ai évolué dans la société devenue Orange Business Services en tant que leader technique et architecte.



J'y effectue un certain nombre de missions consistant généralement à :

- définir une architecture réseaux et sécurité comprenant un certain nombre d'équipements divers (swicths, routeurs, répartiteurs de charge, firewalls, relais de messagerie, serveurs, ...)

- réaliser la documentation correspondante (dossier d'architecture, de tests, d'exploitation, ...).

- valider si possible cette solution dans un environnement de pré-production.

- réaliser la migration de manière plus ou moins impactante depuis l'architecture existante vers la nouvelle.

- valider de manière fonctionnelle la solution.

- former les exploitants.

- réaliser le support.



J'ai également réalisé un certain nombre d'audits.



Ces missions se déroulent chez des clients divers allant des plateforme d'hébergement Web, site d'eCommerce, au réseaux de grandes entreprises notamment dans le dommaine bancaire.



Mes compétences :

Ironport

Networks