Arnaud Gottgens

Aubervilliers, 93300

+33 755 329 761

arnaudgottgens1@gmail.com

Skype

Charge de Clientèle, Téléconseiller, Médicale, Finance, Transport.

Compétences Métiers :

Agent de centre d’appel, Charge de Relations Clients, Conseiller Commercial, téléconseillerquadrilingue, Conseiller voyages d'affaires,

Office, Excel, Dynamics, Booking.com, Telefonica, Amplifon, Mobile.de.

Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Arabe.



Expérience :

02/2020 - 03/2020 Agent du centre d’appels, Gi Group-Cell-it, Hambourg.

•. Charge de Relations Clients, médicale, Amplifon.

•Support clients, Charge de vente et d’achat, véhicule, Mobile.de.



11/2019 - 12/2019 Account Manager, Majorel, Booking.com, Lisbonne.

Formation de gestionnaire de compte pour Booking.com



10/2019 - 11/2019 Telephone customer support, Tricontes München GmbH.

Informer et mettre à jour les Allemands et les clients internationaux pour le salon Ambiente,

Düsseldorf.

Mettre à jour l’accès des clients par téléphone et sur SAP et d’autres plates-formes.

•Assemble alphabetic data platforms with new customers.

•Charge de Clientele en English, French, Spanish.



05/2019 - 08/2019Account Manager, Sellbytel, Barcelone.

Projet d’externalisation pour Eden Springs .

Tout depuis le début ; Plates-formes, contacts, système d’exploitation. Convaincre les

clients par téléphone de notre produit, enregistrer et mettre à jour.

Transférer les données clients d’Excel à Dynamics.

• Outsourcing des Clients de Baden Würtenberg, Swede, Finnland, Danmark, Berlin.



04/2016-05/2017 Economic Strategist, Baghdad Travel, English Teacher, Iraq.

•Support pour une Agence de voyage, marketing, Booking, translations, Customer support.

•Oxford English, anglais native, éducation en école privée et National.



02/2015-04/2016 Courtier en ventes, FG-Markets, Dubaï.

Outsourcing, conseillant les clients sur les plateformes de marketing d’investissement.



04/2015-09/2015 Placement Professional, Dubai Helping Hands, Dubai.

• Job placement, Dubai Helping Hands, Dubai, responsable pour l´immigration et emploies

services, pour les rechercheur emplois de Asie et Afrique a Dubai.



03/2006 -03/2015 CIO Company Owner, World Service Tours, Ritz Paris.

• Mon rôle en tant que propriétaire d'entreprise dans est de gérer des visites guidées et de

planifier et d'effectuer leurs réservations d'hôtel, transport, visites touristiques, horaires,

restaurants, attractions populaires.



03/2001- 03/2015 Club Med. Resorts 5 stars, Guide & Gentle Organizer, Italy/ Spain.

• Gérez toutes les activités des clients, y compris le concierge, la restauration. Animation

par des enfants et des adultes.



ÉDUCATION ET FORMATION:

03/1998 - 03/2000 Tourism & Hotel / EPS gmbh, Dortmund.

03/1975 - 11/1985 Real school leaving certificate, Osnabrück.



CONNAISSANCE INFORMATIQUE:

MS-Office, (Excel, Power Point, Word, Access)



Mes compétences :

Contact Centres > Call Centres

customer support

Customer Service

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Office 2010