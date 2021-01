Arnaud JOUNIAUX, Manager de Projet depuis février 2016, Chez Carrefour Banque depuis septembre 2009, dans le groupe Carrefour depuis 1999.

Ma carrière c'est construite sur une expérience terrain. Une évolution interne motivée par une soif d'apprendre, une passion pour les outils informatique et une connaissance du réseau commerciale acquise tout au long de ces dernières années, m'ont amené à m'orienter vers le management de Projet.

De cette manière j'ai pu allier le management, le relationnel et le lien avec les équipes réseau, autour d'un seul et même poste.

Mes forces en termes de connaissance métier, informatique, mes capacités d'organisation et de relationnel mon permis rapidement, de prendre les commandes de projets.

A 40 ans, l’envies d'apprendre et de découvrir de multiples horizons composent toujours mon quotidien.