Arnaud KEBAILI

Compétences :

• Achats de matériels, travaux et prestations dans l’industrie et les services

• Négociation - Supply-Chain - Droit international et systèmes douaniers - Approvisionnement et Logistique -Commerce International - Management de projet – Management interculturel

• Anglais et Espagnol courants



Profil LinkedIn (Anglais) :Array



Mes compétences :

Achat

BTP

International

Management de projet

Industrie

Export

Innovation

Lean supply chain

Gestion des stocks et approvisionnement

Energie

Logistique

Afrique