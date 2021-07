Claire CHARTON PROMEYRAT

J'ai conservé le dynamisme et les idées qui m'animaient dans le message ci-dessous...mais je goûte aujourd'hui et depuis peu une retraite bien méritée...et j'avoue que par les temps actuels (pandémie et tout le toutim!!!) je ne suis pas mécontente de ne plus être obligée d'aller travailler...



"Entrainer une équipe, pour lui communiquer l'enthousiasme dans un travail commun, et la motiver pour la rendre productive, voilà quelles étaient mes motivations lorsque mon parcours initial de soignante ma menée vers la gestion des ressources humaines.

Aujourd'hui étudiante à Paris Dauphine dans le cadre du Master « Management, Travail et Développement Social », dirigé par Norbert ALTER et Laurence SERVEL et poursuivant cet objectif de renouveau dans la continuité de mon parcours professionnel, je m'inscris dans cette approche porteuse et novatrice dans le contexte actuel du monde du travail.

Infirmière de formation initiale, puis diplômée de l'Institut de Gestion Sociale, j'ai acquis, depuis une trentaine d'années maintenant, une expérience au service des salariés, tant dans le conseil que dans le management.

Ce qui me motive : La recherche pour l'acquisition du bien être au travail pour chacun, garant dune réussite collective."