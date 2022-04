Charles De AMAFORMATION.COM

Employeurs- outil pour vos formations continues prof. – MUTUALISATION formations http://amaformation.com



Bonjour,

50 000 formations à consulter et pouvoir comparer ! Consultation GRATUITE pour les salariés.

C’est comment voir autrement les services apportés à la formation pour booster votre organisation.

Les TPE, PME-PMI et autres grands comptes l'ont compris en nous confiant leur gestion pour des formations ADAPTEES à leur entreprise.



C'est en quelques chiffres 40 000 consultations par mois avec 50 000 formations pour tous les métiers avec nos partenaires organismes de formation et OPCA pour les financements.



Nous vous proposons de vous rencontrer pour une présentation....





amaformation c'est aussi:

C'est simple et facile : Recherchez - Comparez - Identifiez parmi les 50 000 formations avec notre puissant moteur de recherche. C’est comment voir autrement les services apportés à la formation.



Votre RH collecte vos demandes dans son « espace » et établit son plan de formation en quelques clics sur un fichier exportable en "excel"



N'attendez plus et connectez-vous sur http://www.amaformation.com

Plus de 1 000 entreprises nous font déjà confiances.



Plus d'information :Array



25 ans d'Expérience opérationnelle dans le pilotage formation, relations sociales et gestion des Ressources Humaines



Conseils et accompagnement des sociétés :

Formation, stratégies, politiques sociales, négociations, gestions,



Mes compétences :

Coaching

formation professionnelle

formation continue

mobilité internationale »

formateur

RH

communication

Ressources Humaines

projet d'entreprise

développement durable