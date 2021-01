Arnaud LANSELLE

Bonjour,



Touche à tout de l'entreprise, Je m'épanouis actuellement dans les agencements d'officines ou de points de ventes alimentaire. Que ce soit pour des pharmacies indépendantes ou dans le cadre d'un groupement de pharmacie, pour une superette ou un supermarche sous concept, proposer a chacun un projet adapté est toujours un challenge.



Un projet d'agencement c'est avant tout une synthèse des besoins, des souhaits, des possibilités financières et du marché. Réussir a créer un projet efficace, qui plait au pharmacien, a l exploitant, aux clients ou au parient, tout en étant cohrant et rentable, demande une bonne connaissance des différents métier, des impératifs de marché, et des réalités réglementaire et Economique du secteur et de l'aménagement des ERP. Pour ce faire mon expérience du secteur du marketing point de vente, de commercial en pharmacie, mon travail aupres des enseignes et le travail en osmose avec les architectes sont indissociables du succès de nos projets.



De plus la conception , le suivi du debut à la fin des projets me permet de relever tout les défis de réactivité, de rigueur, et d'anticipation que l'on peut imaginer.



Actuellement en poste au sein de Agencement Francesco Sessa, je suis en charge de développer le secteur de la pharmacie, tout en faisant progresser le segment des points de vente aliementaire chez cet acteur historique de l'agencement en IDF et en France.



Enfin à part mon travail, l'autre élément essentiel de ma vie est mon rôle de papa, puisque j'ai 2 superbes filles, Lana et Aeleen.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Adaptabilité

Connaissance de la Pharmacie

Connassance des MSA

Formation

Agencement commercial