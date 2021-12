Arnaud LE CAM

Passionné de construction et d'aménagement durables, ma curiosité naturelle m'a permis de vivre des expériences professionnelles très variées dans le domaine de l'efficacité énergétique et de qualité environnementale.

Polyvalent et autonome, j'aime m'impliquer techniquement dans les études (fluides, thermique).

L'entrepreneuriat m'a initié aux techniques commerciales et m'a donné le goût du développement des affaires : je suis volontaire, et très persévérant !

Quelques atouts supplémentaires : j'aime cultiver mon sens de l'engagement au travers du sport (sans excès...), et ma créativité s'exprime dans le domaine musical !



Mes compétences :

Bilan thermique

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Thermique du bâtiment

Logement social

Collectivités locales

Effectuation

RT2012

Audit énergétique

Conseiller Maison Passive Certifié

Urbanisme

Aménagement

Chauffage urbain

BIM