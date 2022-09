Arnaud LE COZ

En m'appuyant sur mon expérience, les méthodologies adaptées et une gestion des risques continue, je m'investis pleinement sur chacune des phases du cycle de vie d'un projet ( idée, étude, réalisation, mise en production et Maintenance) afin d'atteindre les objectifs attendus.



Mon périmètre d'intervention couvre des prestations de "Gestion et Pilotage de projets d'évolutions du SI" mais également des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage où j'accompagne mon client dans l'évolution de son Système d'Information comme :

- la mise en œuvre de Schémas Directeurs de SI,

- l'analyse de situations et la conduite d’expertises (état des lieux de l’existant, analyse des besoins à tous les niveaux de la hiérarchie, analyse des contraintes et opportunités humaines, techniques, organisationnelles et budgétaires.

- le déclenchement de @transformations (Réseaux sociaux d’entreprises (RSE), espaces collaboratifs, gestion des temps et des activités (GTA ), dématérialisation, gestion des talents et des compétences

- l'animation de groupes de travail et l'organisation de séminaires d'entreprises

- le coaching et l'accompagnement au changement



Mon CV détaillé est consultable ici :Array



Mes compétences :

ITIL

Management

Gestion de projet