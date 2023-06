Arnaud LEBAS

22 années d’expérience en milieu industriel :

J’ai évolué du poste de technicien au poste de responsable maintenance ce qui m’a permis de mieux appréhender les missions de chaque métiers et ce, dans les secteurs d’équipementiers automobiles et agro-alimentaire.

Expert technique et manageur, je pilote des équipes dans le cadre des activités de maintenance ( définitions plans de maintenance, interventions curatives ou préventives…),des projets de travaux neufs que ce soit pour les « facilities »(remplacement de groupes de production d’eau glacée, de compresseurs d’air, ajout d’économiseur de fumées sur une chaudière, centrale de traitement d’air…) ou pour des équipements de production ( intégration nouvelle machine, retrofit d’automatismes obsolète, développement nouveaux produits…).

Réactif et persévérant, j’apporte des solutions curatives rapides pour ensuite mettre en place des actions correctives ou préventives afin que les défaillances ne réapparaissent plus.

J’ai une maitrise des exigences qualité du secteur agro-alimentaire ou des contrôles réglementaires



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Kaizen