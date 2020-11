Arnaud LEFEVRE (ARNAUD LEFEVRE)

Je me considère comme un entrepreneur avec lesprit déquipe, grâce à mes 23 ans d'expérience en Chine, et depuis 2014 en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Joueur amateur de rugby en Ligue jusquà 45 ans et ancien Professeur de Judo en Chine, jai appris la communication multiculturelle, dans le milieu des affaires et associatif.



Depuis Janvier 2020, je mets en place pour les PME, un abonnement de prospection internationale fixe et accessible, pour les entreprises et indépendants qui nont pas les moyens financiers et humains pour croître sur les marchés complexes.



En Mai 2019, jai entamé avec lAgence Arabe à lÉnergie Atomique la promotion de leurs évènements, et depuis 2020 un projet de centre de formation au nucléaire.



En février 2017, j'ai lancé une nouvelle plate-forme d'information pour l'industrie, http://nbn.media, un site Web et une application mobile en chinois, arabe et anglais, qui offre gratuitement à la communauté des informations commerciales en mettant l'accent sur les pays émergents.



En juin 2015, j'ai initié la création de l'Association de l'Industrie Nucléaire de Turquie (NIATR). Mon objectif est de faire de cette organisation une chaîne d'approvisionnement et un groupe de lobbying importants sur le marché du Moyen-Orient.



Depuis décembre 2014, j'ai rejoint lorganisation du Sommet du Nucléaire à Istanbul et le programme de jumelage B2B pour soutenir la croissance du marché nucléaire turc et en particulier l'industrie locale.



En décembre 2013, j'ai créé Dynatom International avec mes partenaires historiques et apporté notre expertise chinoise sur les marchés étrangers, en particulier la Turquie, le Moyen-Orient et l'Afrique.



En 2012, j'ai publié Dynatom, un magazine indépendant dédié au marché chinois de l'énergie nucléaire.



En 2005, j investis dans le groupe Dynabond en Chine, en tant qu'associé, et directeur general, afin de développer le marché du nucléaire.