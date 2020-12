Arnaud LEFEVRE

Après une reconversion réussie, entamée il y a prêt de 4 ans, je suis actuellement en poste au sein de la société DERMEO, qui m'a fait confiance depuis plus de 2 ans afin d'assurer une partie du développement des applications internes.



Fort d'une expérience aussi longue que variée, j'ai eu la chance de pouvoir participer au développement d'application à tous les niveaux.

En tant que commanditaire lorsque je travaillais au sein de la société K.E.T., tout comme commercial toujours chez K.E.T., puis en temps que de responsable de projet au sein de K.E.T. et de Kitchen Bazaar.

Il ne me restait plus qu'un pan à connaitre, le développement, ce qui est chose faite.



Lors de mon cursus de formation j'ai pu notamment appréhender toutes les phases du développement d'un projet, avec une prédisposition quant au suivi des projets en tant que MOA.



Fan de technologie et d'informatique depuis de nombreuses années, je valide au fur et à mesure les acquis que j'ai eu au cours de mon expérience professionnelle (bientôt une certification Symfony2).



Mes compétences :

SQL

Maintenance informatique

Développement web

Java

JavaScript

Développement

Programmation

Php

Informatique

HTML

Personal Home Page

MySQL

jQuery

HTML5

Cascading Style Sheets

Microsoft C-SHARP

C++

NetBeans

MySQL Workbench

Microsoft SQL Server 2008

ECLiPSe

Cisco Switches/Routers