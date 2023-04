Arnaud MAGNAN

J’ai obtenu mon Master de Gestion et Management à l’ISG, cycle national, promotion 1992, avant d’entamer mon parcours professionnel principalement en tant que Directeur de magasin.



J’ai pu ainsi acquérir 19 ans d’expériences à la Direction de magasins allant de 1000 à 15 000 m², avec des équipes entre 20 et 300 personnes, et un CA depuis 6 millions d’euros jusqu’à 100 millions.



Cette expérience, je l’ai construite dans des univers tels que le textile chez Kiabi, la Décoration et l’Ameublement chez Habitat, l’univers des Grands Magasins au sein des Galeries Lafayette, et dernièrement, dans l’Electronique Grand Public avec Sony.



Entre 2003 et 2014, j’ai participé, en tant que membre de l’équipe projet puis de Directeur, à la création, à l’ouverture et au développement du Lafayette Maison et du Sony Store Paris.



Grâce à ces missions riches et variées, j’ai aujourd’hui acquis une solide expérience de management d’équipe et de développement des collaborateurs. Ce qui me tient le plus à cœur dans mon métier, au-delà de rendre un magasin rentable, c’est le développement et la formation des collaborateurs, quel que soit leur âge, leur formation d’origine ou leur statut au sein de l’entreprise. En effet, j’ai accompagné et former aussi bien des cadres confirmés aux Galeries Lafayette que des jeunes en alternance BEP Vente chez Sony.



J’aime avant tout faire grandir les gens, les accompagner, les guider, les conseiller, les former. J’aime voir évoluer un collaborateur et lui donner les armes nécessaires pour qu’il construise sa propre évolution et sa progression vers un nouveau travail, une nouvelle mission .



Aujourd'hui, je souhaite mettre cette expertise et cette expérience au service d'un poste à dimension régionale ou nationale.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion de centre de profits

Management d'équipes

Merchandising

Microsoft Office