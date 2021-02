Arnaud MERCIER

Chercheur au CARISM et professeur à l'Institut Français de Presse (IFP) depuis le 1er septembre 2015, je reste responsable de l'Observatoire du webjournalisme (http://obsweb.net) et Responsable du projet : INFO-RSN « Circulation et partage des informations sur les réseaux socionumériques et transformations du journalisme », financé par l'ANR.



Programme de recherche véritablement pluridisciplinaire (SHS, sciences de l’information et de la communication & STIC, avec le Lcoms : Laboratoire de Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes de l’université de Lorraine) avec la collaboration d’une PME innovante (Semiocast) afin d’étudier les phénomènes de dissémination des informations journalistiques via les réseaux sociaux, leurs conséquences pour les médias d’information et le comportement des journalistes face à cette réalité sociale. L’objet de ce projet est donc de comprendre les usages d'information des internautes, faits de processus de reprises, réappropriations, commentaires et (re)mises en circulation... via les réseaux socionumériques.



