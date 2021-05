Arnaud MEULLE

Après plusieurs années à développer mes qualités de manager/leader, j'ai certifié celles-ci au sein d'une filiale du plus grand groupe français en dirigeant plusieurs équipes pluridisciplinaires dont du personnel itinérant.

J'attache d'ailleurs, beaucoup d'importance à la progression et l'épanouissement de mes collaborateurs via la concertation et l'innovation, afin de contribuer le plus efficacement à la productivité et au développement de l'entreprise.



Polyvalent et appréciant être au plus près de l'action via l'optimisation d'activités logistiques et de ses outils de suivi, j'aime le dynamisme et la réactivité nécessaires à la distribution de services ou produits ainsi qu'à la gestion de stock.



Par ailleurs, mon expérience de gérant m'a permis de relever de nombreux défis émanant de la gestion de centre de profit et de faire de mes connaissances multi-domaines, un atout majeur pour les échanges avec tous les services d'une entreprise.



Compétences :

_Gestion opérationnelle

_Ordonnancement & Planification

_Ressources humaines

_Management d’équipes pluridisciplinaires & itinérantes

_Relation Client & Fournisseur

_Suivi de stock & Inventaire

_Gestion de projet



Compétences Informatique:

_Maîtrise des OS WINDOWS, OS X Leopard & de MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK)

_Excellentes compétences en identification et trouble-shoot hardware & software

_Compétences en programmation SQL, PHP, HTML

_Connaissances réseaux : LAN, WIFI, Firewalls, Routeurs, RTC, ADSL, TCP/IP



Mes compétences :

Informatique

Chef de projet

Manager

NTIC

Microsoft Office

Ordonnancement

Ressources humaines

Management opérationnel

Planification

Management

Logistique

Gestion

Transport

Direction de centre de profits

Transport de marchandises

Telecoms