Arnaud MICHEL

Ingénieur généraliste au service du client : 19 d'expérience dans la sidérurgie et l'automobile



4 ans en tant que Responsable Logistique & Supply Chain

8 ans en tant que Relations Techniques Clients

4 ans en tant que Responsable de production

1 an au sein d'une cellule technique d'amélioration process

1 an au sein du service Qualité Totale

1 an ingénieur de production



Mes atouts : Autonome / Consciencieux / Méthodique / Ouvert d'esprit / Diplomate / Généreux



Mes compétences :

Maîtrise des relations clients-fournisseurs

Supplychain

Management d'équipe

Maîtrise des outils de la qualité (8D, 5 Why, FMEA

Analyse de données

Anglais professionnel (+ allemand)

Lean management