Arnaud NICAISE

Notre réseau SEIBO de centres de proximité vous propose toute une palette de services et de solutions appliquées aux machines tournantes, alimentations et drives, tant en maintenance électromécanique qu’en maintenance électronique industrielle, et quelque soit l’environnement industriel.



Des actionneurs-moteurs jusqu’aux organes de pilotage et d’asservissement électronique tels que variateurs, automates ou transformateurs électriques, la puissance doit être toujours optimisée pour une consommation d’énergie minimale et au meilleur coût.



C’est cette approche technique qui permet au groupe SEIBO, depuis 40 ans, d’être prestataire de référence dans ce métier.