Arnaud PASTOR

J'accompagne le Maire et l'équipe municipale dans la gestion quotidienne et la transformation de la fonction publique grâce à mes capacités à proposer, impulser, coordonner, assumer.



Je suis issu d'un parcours universitaire pluridisciplinaire qui a forgé ma capacité d'autoformation et de développement des compétences. J'apprécie particulièrement les fonctions à fortes responsabilités, dans lesquelles je sais aussi bien être force de proposition que de décision.



Les compétences que je mets en oeuvre dans mes activités quotidiennes couvrent l'ensemble du champ du management et de la gestion : management des équipes et gestion des ressources humaines (120 agents), gestion administrative et budgétaire (6 millions /An), conduite du changement (maîtrise de la masse salariale, transformation de la fonction publique), gestion de projet (participation à la création d'un service informatique intercommunal), gestion des marchés publics (construction STEP, complexe sportif...), analyse juridique et stratégique, recherche de financements, préparation des réunions du conseil municipal, affaires générales, gestion du cabinet du Maire.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du changement

Gestion administrative et comptable

Veille juridique

Gestion des compétences

Gestion budgétaire

Gestion qualité

Compétences relationnelles

Compétences en management

GPEC

Etablissement social et médico social

Compétences organisationnelles

Partenariats publics privés

Institutions publiques

Sens des responsabilités et implication

Capacité d'écoute & de communication

Ressources humaines

Gestion

Recrutement

Gestion masse salariale

Encadrement

Droit des marchés publics

Marchés publics

Achats publics