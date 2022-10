Arnaud POISSON

A la fois ingénieur en production agroalimentaire et concepteur-développeur de systèmes d'information, mon parcours reflète ma volonté d'optimiser les organisations internes en apportant des outils adaptés aux utilisateurs à tous les niveaux de la production industrielle : transformation de matières, ressources humaines, flux logistiques, flux d'informations.



Au sein des industries agroalimentaires, mes expériences sont diversifiées tout en restant complémentaires en termes de secteurs et taille d'entreprise, domaine de production et niveaux hiérarchiques, types de systèmes d'information et langages de programmation.



Elles me permettent de mieux appréhender les besoins d'évolutions des systèmes d'informations industriels tout en conservant cette capacité d'échange technique avec les utilisateurs concernés quelque soit leur positionnement et leur rôle dans l'organisation..



Qu'il s'agisse de maitrise d'ouvrage sur le terrain ou de développement d'application, le travail au sein d'une équipe soudée, coordonnée et motivée reste à mon sens un facteur indispensable de réussite d'un projet.



