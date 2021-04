Arnaud QUILLARD, 37 ans.

Je suis en charge du développement commercial de la société SAS-MTEC pour la région Centre & Ouest et responsable Grands Comptes.

Grâce à mon expérience professionnelle, je me charge également de la partie Community Manger.

Notre société n’a de cesse de chercher à mettre en relation des Ambassadeurs et les artisans avec qui nous travaillons dans plusieurs domaines.

Toujours à la recherche de la meilleurs manufacture pour donner à nos clients le meilleurs des produits du marché.



Mes compétences :

SQL

ETL

Movex M3

Visual Basic

As400

Sales force