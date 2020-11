Arnaud RANDRIANARISON (ARNAUD RANDRIANARISON)

Après une première carrière réussie dans la fonction publique. Il y a 17 ans, je pose mes valises sur cette magnifique Île. La Réunion, portée par lessor du tourisme et par dautres secteurs dactivité comme la production, simpose comme lun des départements doutre-mer les plus prospères. Elle est le DOM le plus peuplé de France. Sa population est exceptionnelle de par sa diversification et son métissage, l'île de la Réunion réunit une grande variété de paysages et se situe au cœur des plus beaux espaces naturels (Ile Maurice, Mayotte, Madagascar). En 10 ans que jexerce le métier de limmobilier jai acquis une bonne connaissance de ma nouvelle île, Jai choisi CAPIFRANCE, une grande enseigne dotée de services et moyens importants et dont la réputation nest plus à faire pour satisfaire avec exigence les besoins de mes clients.



Grace à lefficacité du réseau CAPIFRANCE, je peux mengager à vous offrir la meilleure qualité de service et tout mettre en œuvre pour satisfaire et répondre à vos attentes.



Ecoute, rigueur, conseil, accompagnement, professionnalisme sont les maitres mots qui maccompagnent. Je serais votre unique interlocuteur, une garantie pour mener à bien votre projet. Dans l'attente d'une belle rencontre.



Arnaud RANDRIANARISON votre conseiller Capifrance.