Eric NOGATCHEVSKY

Après avoir réalisé une pleine carrière militaire (1977-2011), tenu un poste dexpert en sûreté au profit dun groupe industriel international (2011-2012) et occupé les fonctions de directeur dun domaine au sein dune association de propriétaires (2012-2013), j'ai, avec mon épouse, dirigé un commerce de proximité à La Turbie, petite ville des Alpes Maritimes située sur les hauteurs de la Principauté de Monaco (2014-2020).



Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence !



En effet, nous installant définitivement en Bretagne, dans la Région de Vannes, nous allons créer une microentreprise début 2021 réalisant ainsi notre dernier projet professionnel.



Fort de notre expérience acquise durant ces dernières années, notre activité sera centrée sur une offre de remplacement à destination de tous les dirigeants de commerce du secteur Presse, Loto et autres, et ce pour toute la Métropole.



Force et courage !!