De nouveau à la poursuite d'opportunités dans le domaine du management et de l'innovation, je recherche un challenge pour exprimer mes compétences en me rapprochant de mes centres d'intérêt que sont l'implantation de nouveaux processus dans l'entreprise et l'intelligence économique, véritable boîte à outils à cet effet.



Compétences en intelligence économique

- Implantation d’un système de veille

- Programmes nationaux et européens de financement de l’innovation

- Gestion de la communication et ses outils

- Cartographie des acteurs et des processus



Compétences organisationnelles

- Change Management (Formation et pédagogie pour adultes, Travail en réseau, Organisation de colloques et conférences)

- Processus



Dans l'attente d'échanger avec vous,



Antoine Hubault



Mes compétences :

Word/Works

Veille technologique

Veille stratégique et intelligence économique

Processus d'innovation

Excel

Internet

Audit de risque

Organisation de colloques et conférences

Cartographie des processus

Travail en réseau

Intelligence économique

Innovation

Conseil en organisation

Conduite du changement