Martine HUBAULT

Forte d'une expérience de 20 ans dans l'administration des ventes je recherche un emploi dans le même domaine. Je suis domiciliée à saint ouen l'aumone dans le val d'oise mais mobile aux départements limitrophes, de plus je suis motivée, rigoureuse et consciencieuse. Mon expérience m'a permis d'être polyvalente et réactive face aux diverses méthodes de travail.



Mes compétences :

Prise de commande

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

RESPECT DES PROCEDURES ET DE LA CONFIDENTIALI

Saisie de données

Gestion d'un portefeuille clients