Alexandre GRANIER

Ingénieur système senior, j’ai 20 ans d’expériences professionnelles en grands groupes de haute technologie dans les domaines des télécoms, de l'aéronautique et de la Défense.

Mes compétences-clé sont l’ingénierie de systèmes complexes embarqués, l'approche centrée sur les modèles MBSE (voir le tutoriel de Capella que j'ai co-réalisé : https://youtu.be/jO0rNjlt65o ), le développement logiciel temps-réel et temps contraint et le management.

Je suis ouvert à une expérience professionnelle en ingénierie de systèmes embarqués dans le Sud de la France.





Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Ingénierie système

Management

Suivi de sous-traitance

Réponse aux appels d'offres

Management transversal