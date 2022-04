Alexandre GRANIER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2007 Ingénieur commercial (modernisation et contrats) en ascenseurs



Encadrement, formation des vendeurs pour la vente sur foires commerciales GMS pour un importateur de vêtements finlandais : RIGAULIER.



1997–2003 Manager commercial (responsable de 5 vendeurs, formation et encadrement)

dans un groupe d’édition : ATLAS MULTIMEDIA



1995–1996 Vendeurs de produits préventifs et curatifs (additifs) pour l’automobile (6èm

vendeur de France) : LIQUI MOLY (réf. Au niveau national de groupes automobiles)



Création poste de cadre commercial. Achats et ventes de matériels de

manutention et de stockage : M.T.G.



Technico commercial en manutention et stockage : PAILLET (Etudes en B.E

élaboration vente ex : J.O de 1992 sur Albertville)



1988–1989 Vendeur magasin NISSAN : GIRARDON ; formation diplôme ANFCCRACM



1987 Prospecteur GAN VIE



FORMATION



1998 Formation recrutement pour le groupe PROMOPRESSE (filiale d’un quotidien) :

DAUPHINE LIBERE.



Formation « Tricard »+ psychologie spéciale, 10 meilleurs commerciauxdeFrance



1991 Analyse des techniques de fabrication de rayonnage tôle en Angleterre, Allemagne, Belgique (formation interne)



Formation Commerciale de MAC France (U.K France Business Développement

Consultant)



1988 Formation en alternance de vendeur automobile qualifié par l’ANFCCRACM pendant 1 an (Organisation automobile) diplôme : niveau Bac



Formation assurance vie (cours théoriques et pratiques). Sélectionné par

l’institut des Forces de Ventes de la Chambre de Commerce de Lyon.



1982-1983 Formation technique : C.A.P. : carrossier automobile et peintre automobile



DIVERS

Moniteur sportif – ski alpin – pratique 4x4 – Connaissance informatique Word 7et EXCEL 7 – Anglais lu et parlé.



Mes compétences :

Animation

Animation de réseaux

Management

Organisation

ventes