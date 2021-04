Arnaud REJASSE

L'Agence W-Events est divisé en deux entités, B2B et B2C



L'agence W-Events est l'entité dédiée aux events B2B, agence de tour leader et incentive.

Notre positionnement ? Faire vivre à vos collaborateurs une expérience inédite lors de leur prochain incentive en Espagne, Portugal ou en France.



Visiter le site : www.agence-wevents.fr



**********



L'agence Weddzy est l'entité réservée à l'organisation d'événements pour les particuliers.



Weddzy est un portail Internet événementiel basé sur l'organisation d'événements à petits prix.

Notre expérience dans le monde événementiel nous a amené à bien connaître le marché et nous a permis de sélectionner des prestataires au meilleur rapport qualité/prix.



Visiter le site : www.weddzy.com



Mes compétences :

Evénementiel

Organisation