Thierry TONNELLIER

Je conseille les entreprises en France depuis 20 ans et depuis 10 aux USA.



Avant d’ouvrir le Cabinet UTOPIA, j’ai collaboré avec le Cabinet Allen & Overy LLP qui est un des plus grands cabinets d’avocats au monde ainsi qu'à la section financière du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris.



J'enseigne à la Faculté de Droit de Paris 2 Panthéon Assas, le droit de la propriété intellectuelle américaine.



Mon approche du droit et celle de mon équipe se veut atypique. En effet, notre structure virtuelle nous permet d’offrir une attention soutenue à la demande de nos clients tout en ne faisant pas reposer sur eux les frais de fonctionnement usuels d’un grand cabinet d’avocat.



Pour mieux vous servir, nous développons une qualité de vie unique pour nos collaborateurs, leur permettant de travailler en équipe grâce aux outils de virtualisation du cabinet, ce qui leur permet de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Par cette souplesse de fonctionnement, nos avocats sont plus disponibles et performants sur vos dossiers.



Nous ne recrutons que des avocats ayant une compétence en droit exceptionnelle (Professeur de Droit, titulaire d’un titre de spécialité du Barreau, Docteur en Droit, Chargé d’enseignement dans une faculté de Droit parisienne).



Nos avocats sont parfaitement bilingue français et anglais et la grande majorité de nos avocats ont exercé aux USA et en France.



Enfin, nous portons une attention particulière à l’environnement. Nos avocats communiquent de préférence par visioconférence avec nos clients en France et à l’étranger pour éviter les déplacements et nous digitalisons l’ensemble de nos pièces pour éviter les photocopies inutiles.



Soucieux des coûts pour le client du recours à un cabinet d’avocat, nous nous engageons à une modération de nos honoraires, cela se fait sans compromis sur la qualité de notre prestation et repose uniquement sur notre maitrise de la réduction de nos frais de fonctionnement issue de notre pointe dans la virtualisation du fonctionnement du cabinet. Ce faisant, nous sommes à même de garantir une rémunération équitable et stimulante à l’ensemble du personnel et des avocats du cabinet, tout en proposant des services personnalisés en conseil et en contentieux à un prix abordable.



Il n’y a pas de raison d’hésiter à nous contacter en cas de difficulté passagère dans votre entreprise ou dans votre activité, notre première consultation vous est toujours offerte et nous vous établissons une convention d’honoraires précise avant de vous engager.



Nous ne nous appelons pas Utopia par hasard, rencontrons nous et vous comprendrez, que pour nous l’humain à une dimension essentielle et que finalement rien n’est véritablement impossible si l’on contacte la bonne personne au bon moment.





www.utopia-avocats.com



info@utopia-avocats.com



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce électronique

Contrôle fiscal

Droit

Droit de l'Internet

Droit des affaires

Droit du commerce

Droit du commerce électronique

Electronique

Entreprises en difficulté

Internet

Permis de construire

Propriété intellectuelle