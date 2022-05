Patrice LE BEC

WAGRAM ENQUÊTES cabinet d'enquêtes situé à Paris, détenteur de l'agrément du CNAPS 75/2012/052, autorité de tutelle du Ministère de l'Intérieur.

WAGRAM ENQUÊTES, entité du groupe ERF offre des solutions pour répondre aux contraintes de la Loi ECKERT sur les contrats non réclamés.



Notre agence réalise des enquêtes pour les entreprises.



Domaines de compétences spécifiques :



Enquêtes pour le compte de compagnies d'assurance dans le cadre des recherches de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence.



Nous pouvons aussi réaliser des missions pour lutte contre la fraude (Sinistres, assurance de personnes, etc)



Missions d'investigations liées aux problématiques de vols, coulage et détournements de marchandises (grande distribution, plateformes logistiques).



Enquête financières et patrimoniales (banques, avocats, groupes immobiliers).



Visitez le site du cabinet : http://www.wagram-enquetes.com

Parcours Universitaire :



Licence professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes mention "enquêtes privées"-Université Panthéon Assas :Mention Bien, major de la promotion 2010/2011.

Diplôme permettant l'exercice de la Profession de Détective Privé, conformément aux dispositions du code de sécurité intérieure.



DFS Huissier de Jusitce : formation d'aptitude à la profession d'huissier de justice



Master de Droit "carrières judiciaires" Faculté de droit de Rennes 1



Mes compétences :

Intelligence économique

Assurance Vie

Logistique