Astrid COUVREUR

Forte d’une expérience en contrôle interne et gestion de projet, j'interviens au sein de Dauchez, de manière transverse pour accompagner nos collaborateurs notamment dans :

- la mise en place de procédures et de contrôles ainsi que la gestion des campagnes d’auto-évaluation,

- l'implémentation de nouveaux outils (outil Métier, Extranet, GED…),

- la mise en conformité (Lutte contre le blanchiment d'argent, stratégie RSE, RGPD ...),

Je suis également en charge du marketing et de la communication du Groupe.



Mes compétences :

Conseil

Contrôle interne

Gestion du risque

Audit

Gestion de projet

Audit interne

AMOA

Management

Formation