Daniel DIMA

Après avoir été chef de projet marketing, commercial et administration des ventes au sein de la société Promodentaire, en charge de sa filiale allemande Super-Dental, j'ai été consultant tva au sein de la société VAT Systems avant d'intégrer l'Ecole Nationale des Finances Publiques en tant que contrôleur des finances publiques stagiaire.



Ayant acquis par ailleurs plusieurs expériences professionnelle en qualité de commercial, et de chargé de clientèle notamment avec les Pays de l'Europe de l'Est au sein de la société INGENICO, je souhaiterais échanger avec toute personne qui serait intéressée par le domaine de l'export vers l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et les Pays de l'Est et tout particulièrement par le domaine du droit international des contrats et du droit fiscal ainsi que de l'administration des ventes.



Mes compétences :

Commercial export

Développement commercial

Gestion de projet

D�veloppement commercial