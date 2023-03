Arnaud ROBVEILLE

Triple compétence commerciale, scientifique et financière



• Maîtrise de la négociation commerciale

• Prospection, validation, atteinte des objectifs, conseils aux clients

• Communication, encadrement, management

• Pilotage d'un projet technique (bâtiment, transition énergétique)

• Rigoureux, méthodique, autonome pour gérer les process et tableaux de bord

• Solides compétences financières et juridiques

• Maîtrise de la veille commerciale et technologique

• Maitrise des techniques du recouvrement, crédit client, optimisation de la trésorerie

• Maitrise des différents cycles de la gestion d'un poste client



Langues : Anglais (lu, écrit, parlé).

Allemand (niveau scolaire).



Logiciels : Pack Office Windows, ACCESS, SAP, …



Mes compétences :

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Access

Logiciel CRM