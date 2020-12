Arnaud SCHAEVERBEKE

Ingénieur de l'école Centrale Marseille, fort dune expérience professionnelle pour des grands groupes en qualité de project Manager et chef d'entreprise, je compte prolonger mon expérience de gestion et mon rôle d'ingénieur : utiliser son savoir au service de la société.



D'un naturel relativement curieux, j'ai visité plusieurs domaines, allant de la robotique à la menuiserie en passant par la pharmaceutique et la pétrochimie. Je m'intègre facilement et ai un bon relationnel. Durant mes expériences, j'ai pu voir plusieurs groupes de tailles et de structures diverses et analyser leurs points forts et leurs points d'amélioration.



Mes compétences :

Microsoft project

Windows

CAO

Linux

Primavera P6

Microsoft Excel

Mac OS X

Visual Basic