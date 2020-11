Diplômé de lISTEC, Arnaud SIMON oriente sa carrière vers les media dans le Groupe Usine Nouvelle (CEP Communication) et prend rapidement en charge le pôle des produits de Marketing direct. Puis il est appelé en 1994 par son fournisseur Maulde & Renou pour occuper le poste de responsable du département commercialisant les imprimés destinés aux opérations de Marketing Direct. Sa mission est tournée vers le management de lentité et lamélioration de la marge des produits. Il développe le chiffre daffaires à lexport et particulièrement, en Angleterre, Espagne et Benelux.



En 1999, il rejoint EDD - Groupe ORT-EURIDILE et prend la Direction commerciale du département Fichiers Entreprises et Traitement de Données. Il développe les offres de Bases de Données comportementales et la veille Entreprises / Presse. En 2007, il entre chez VIVETIC, leader français dans l'externalisation de processus métier. Sa mission est de structurer et développer léquipe commerciale. Puis il développe de nouvelles offres tournées vers le marketing relationnel (Centre de contacts).



Depuis 2011, il s'est associé avec l'agence OMEGA WEB pour la développer commercialement et lancer l'activité d'externalisation appellée OMEGA CONNECT. Les prestations sont tournées vers le Centre d'Appels, les services Web et le traitement de données. www.omega-connect.com



