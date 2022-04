Arnaud SOUCHET

MONTEUR VIDÉO INDÉPENDANT / MOTION DESIGNER AFTER EFFECTS

RÉFÉRENCES :

BABYLONE : L'ORÉAL / LVMH / PORTRAITS D'ARTISTES



CLUB MED FRANCE / BELGIQUE / SUISSE / ALLEMAGNE



PIED DE BICHE : HEC / CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT / ARMANI / MAKE-UP FOR EVER



ENDLESS PROJECT : Éditions LES ARÈNES - Paroles de l'ombre



TÉLÉMAQUE : La Comédie Française vue par GAUMONT PATHÉ / VAN CLEEF AND ARPELS



LA PLATEFORME DE L'ASSURANCE : SWISS LIFE / GENERALI



COULEUR ÉVÉNEMENTS : CARREFOUR / DAVIDOFF / FONCIA / THE KASE



DAJM : COLGATE / PALMOLIVE



Mes compétences :

Montage

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Audiovisuel

Adobe InDesign CS5