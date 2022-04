Arnaud SOULARD

Ingénieur de développement logiciel confirmé, passionné de haute technologie, et ayant de solides connaissances en informatique industrielle (conception, développement, maintenance, intégration, validation) dans les domaines des télécoms (téléphonie mobile, routeurs VoIP), de l’avionique, de la monétique et de la TV numérique, je vous propose mes compétences pour participer à des projets ambitieux.



Mes compétences :

Subversion

Latex

Linux Debian

Python

Linux embarqué

Linux

Awk

Bash Script

Langage C / C++

GIT

H323

H264

TCL/TK

MGCP

Eclipse

Java/jee

SIP

MPEG4

C/C++

Gdb

Wireshark