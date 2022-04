Arnaud STEPHAN

Développement de décodeur TV numérique (Électronique, Mécanique, Logiciel embarqué)

de l’appel d’offre au support client :

- Support aux appels d’offre dans un contexte B2B international

- Management de chefs de projets métiers (Électronique, Logiciel, Mécanique) en France, UK et Inde

- Construction, optimisation et sécurisation des plannings projets

- Coordination technique au cours des projets avec les équipes R&D

- Suivi financier des coûts de R&D et des marges

- Interface technique principale pour les clients

- Bon relationnel et souci de la qualité produit



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Communication externe

Finance

Gestion de la qualité