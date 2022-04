Arnaud STEPHAN

Je suis gérant fondateur de la Société Latitude drone et je vous propose mon expertise et mon savoir-faire dans la modélisation 3D par drone, l'inspection technique en milieu difficile d'accès et la photographie/vidéo. Je travaille principalement sur des projets d'aménagement du territoire en partenariat avec des architectes, bureaux d'études techniques, collectivités.



N'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour découvrir l'ensemble des prestations proposées.



A très bientôt



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Chaussées

Géotechnique

Géologie

OPC

Photographie

Vidéo

Aeronef telepilote