Carlos GONÇALVES

Des résultats dans la bonne humeur, c'est possible !

L'activité du day to day nous laisse parfois faire dériver les choses ayant pour conséquence la complexification des organisations. Cela apporte son lot d'incompréhensions de la part du personnel, mais aussi, rend les structures de travail inefficientes alors que le personnel se sent surchargé. Ma personnalité joviale et mon comportement à penser comme un chef d'entreprise juste, me permettent de faire adhérer mes collaborateurs et qu'ils se sentent supportés. Je mets les hommes et les femmes au cœur de mes priorités en restant ciblé sur les enjeux de l'entreprise.

La connaissance des techniques de gestion de production, d'amélioration continue, du Lean Manufacturing et mon expérience de management, m'apportent ensuite les outils pour élaborer les changements en consensus avec les équipes.





Mes compétences :

BPF

Management

Gestion de production

Lean Manufacturing

Lyophilisation

Stérilisation

Excel VBA

Leadership