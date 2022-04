Manager et entrepreneur confirmé en FMCG avec plus de 10 ans d’expérience en Marketing international & Innovation dans 4 pays (FR, AUS, UK, USA) sur des rôles tour à tour Locaux, Régionaux et Globaux.

Passionné par la découverte de différents marchés, nouveaux consommateurs et approches marketing uniques dans le but de créer de grandes marques a forte croissance.

Forte mobilité internationale.



Mes compétences :

Management

Médias

Stratégie

Marketing stratégique

Marketing opérationnel