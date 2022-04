Arnaud SUEL

ADES propose à tous les professionnels des solutions informatiques alternatives à celles usitées. Cela est en effet possible par l'intermédiaire du nombre de logiciels libres professionnels en constante augmentation (dont Mozilla FireFox, Sun OpenOffice.org pour les plus connus).

Ces solutions ont la particularité d'avoir des coûts de licence réduits, d'être aisément adaptable à une situation particulière et leur fiabilité n'est plus à démontrer.

Nos connaissances et compétences dans ce domaine, nous permet de proposer des solutions fiables dans tous les domaines (gestion d'entreprise, outils de collaboration, architecture réseaux, gestion des relations client / fournisseurs / prospects, ...)



Mes compétences :

Logiciel libre

Infogérance

Maintenance informatique

Système d'information

Unix Windows OSX

Développement logiciel et IHM