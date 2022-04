Arnaud SYRE

Actuellement en recherche d'emploi dans un domaine de produits à forte valeur ajoutée.



Un sens aigü de l'objectif et de la compétition, une capacité de travail, d'analyse et de remise en cause, ainsi qu'un parcours riche et varié m'ont permis d'acquérir de multiples compétences dans la vente.

Je souhaiterai mettre mes compétences et mon savoir-être au service d'une société qui me permettrait de m'épanouir en me laissant une liberté dans la prise d'initiative.



Mes compétences :

Étude de marché

Prospection téléphonique

Vente

Dynamique

Reliable

Développement commercial

Fidélisation client

Gestion de portefeuille