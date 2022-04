Arnaud TANCREZ

Mes compétences en Management, et mon service clientèle m'ont toujours permis d'atteindre des objectifs sur tout les plans

. Je possède de sérieuses expériences sur le métier de Manager, possédant une grande faculté d'adaptation au sein d'un groupe, ainsi qu'une excellente gestion sur des projets.

J'ai l'ambition d'apporter mon expérience, pour apporter un savoir faire et savoir être.

Je suis une personne qui compte s'enrichir avec de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Gestion

Commerce

Management

Merchandising

Fidélisation client

Planification

Partenariats

Evénementiel

Facturation

Marketing direct

Gestion des stocks et approvisionnement

Réseaux sociaux

Bilan de compétences

Chiffre d'affaires

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Dynamisme

Adaptabilité

Sponsoring

Leadership