Arnaud TARANTOLA

Depuis le 1er Septembre 2016, responsable de l’Unité d’Epidémiologie de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Mon mandat est de mettre en place des recherches en milieu de soins et ailleurs, ciblant les maladies arbovirales qui affectent les populations Calédoniennes, et la création d’un programme de recherches ambitieux sur le microbiome, la génomique et la réponse hôte-pathogène.



De Février 2011 à Août 2016, Responsable de l’Unité d’Epidémiologie et de Santé Publique de l’Institut Pasteur du Cambodge (epi@ipc), Phnom Penh. L’unité est un centre reconnu d’épidémiologie clinique et de terrain et apporte une expertise aux autorités nationales. Je suis membre du Conseil Scientifique du programme Defeat Dengue du Réseau International des Instituts Pasteur et du Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) de l’OMS sur les vaccins et les immunoglobulines antirabiques.



Compétences et expériences antérieures

J'ai rejoint le département international et tropical de l’InVS en 2003. Ma mission était de mener des activités de surveillance et d'alerte sur les maladies tropicales et émergentes dans les territoires français d'outre-mer et sur les événements de santé publique de portée internationale. J'ai entrepris des missions en Albanie (décembre 2003), en RDC (Juin 2005) ou en Bolivie (Juin 2004 et 2005), entre autres, afin d'évaluer ou de mettre en place des systèmes d'alerte précoce. Le maintien d'une surveillance étroite sur la progression de A(H5N1) depuis 2003 m'a aidé à renforcer l'expertise sur la grippe aviaire, la grippe saisonnière et pandémique nécessaires pour contribuer activement à la surveillance de la grippe A(H1N1) pandémique en 2009. J'étais responsable de la détection et la gestion des cas importés de certains maladies tropicales à déclaration obligatoire en France (fièvre hémorragique virale, choléra, fièvre jaune, peste, paludisme autochtone et typhus exanthématique). En tant qu'expert de l'épidémiologie des maladies tropicales chez les voyageurs, j'ai participé pour l'InVS au Comité consultatif du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses du voyageur et d’importation. J'ai aussi travaillé dans le domaine de l'étude épidémiologique et la prévention des maladies d'origine hydrique en Afrique sahélienne (Tchad, Burkina Faso). Tout au long de cette période, j'ai maintenu une expertise dans l'étude et la prévention des infections nosocomiales et professionnelles, acquises au Groupe d'Etude des Risques d'Exposition au Sang (Geres) et á la Coordination des Centres de Lutte contre les Infections Nosocomiales Paris-Nord (CCLIN Paris-Nord), travaillant à la fois en France et en Afrique de l'Ouest.



Mes compétences :

Médecine

Santé Publique

Epidémiologie