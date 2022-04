Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Viadeo.

Je suis à la recherche d'un emploi tous secteurs mais dans l'idéal dans le domaine de la sûreté, sécurité des personnes et des biens.

Je suis titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture de l'Aube et je suis également en possession d'un CAP Agent de prévention et sécurité.

J'ai, au fil de mon parcours professionnel, exercé dans différentes sociétés et effectué diverses missions.

Il m'a ainsi été possible d'être affecté à des postes d'opérateur vidéosurveillance pour des enseignes de renom ( FNAC, Carrefour) , mais également de la surveillance de nuit et des rondes sur sites sensibles.



Ces expériences variées dans diverses régions, avec différentes sociétés et sur de multiples sites m'ont donné l'occasion d'affûter mon sens de la communication, de la gestion de conflit, de l'observation ainsi que ma rigueur et ma conscience professionnelle.



D'autre part, j'ai aussi eu pour emploi la fonction d'agent SSIAP, où mon travail consistait à effectuer des rondes incendie, du contrôle d'équipement et diverses autres tâches.



Enfin, j'ai également une courte expérience de technicien hotline chez Sitel France.



Cordialement,



Arnaud Taudière.



Mes compétences :

Prévention des risques

Sécurité incendie

Sécurité des personnes et des biens

Gestion des conflits

Opérateur vidéosurveillance

médiation

Gestion de la relation client