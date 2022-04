Arnaud TELLIER

Après un début de carrière dans la vente automobile chez Citroën en 1994, suivi de plusieurs expériences dans la logistique (organisation, process, marketing) successivement chez Délonghi, Arcelor-Mittal et Volvo Trucks.

Un tournant en 2000 dans le domaine high-tech dans une start-up pour monter le service client.

Depuis Mars 2001, dans les télécoms chez Dolphin Télécom (opérateur BtoB) puis SFR comme chef de produit depuis janvier 2004. Chargé de développer le marketing produit et opérationnel de l'offre WiFi de SFR, j'ai géré les relations entre SFR et les annuairistes en 118..., et en particulier les relations de partenariat avec développement de nouveaux services et co-marketing. Rentré en 2007, pour assurer le développement du marketing produit d'une offre de service courrier aux entreprises au sein de la direction marketing courrier du groupe La Poste, je me suis occupé du laboratoire d'offres et partenariat à la direction des clients pros et particuliers qui regroupe également l'ensemble des activités numériques du courrier. Ce laboratoire test et accompagne le développement des services innovants dans la transformation numérique de La Poste. J'ai rejoins fin 2018 La Banque Postale Assurance en tant que chef de produit services et partenariats pour enrichir et développer les offres assurantielles IARD et Parabancaire.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Vente

Conseil

Marketing

Communication

Marketing produit

Marketing relationnel

Gestion de projet

Management