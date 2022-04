Arnaud TEPPAZ

De nature fonceuse et ambitieuse, je désire concrétiser et aboutir dans mes projets d'évolution dans le domaine de l'informatique et pourquoi pas dans le domaine managérial.



Je suis analyste fonctionnel et technique chez d2X Expertise.

La raison d'être de d2X Expertise est de répondre aux besoins de maîtrise des Projets et des Opérations dans le domaine IT.



Mes compétences :

Management

Programmation orientée objet

Visual Basic for Applications

SAP ABAP

SAP

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft .NET Technology